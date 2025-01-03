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Сегодня, 14:02

Тихий рассказал, что тратит 500-600 тысяч рублей на отпуск

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о финансовых тратах во время отпуска.

— Возвращаясь к теме отпуска. Сколько в среднем тратите на отдых?

— Вы понимаете, инфляция же. В первый отпуск я летал, по-моему, в 2011-2012 году. Разный курс доллара, сравнить тяжело.

— В последние несколько лет сколько в среднем тратите на отпуск?

— Не слукавить, 500-600 тысяч на зимний отпуск.

— Самое дорогое — Мексика?

— Нет. Самый дорогой отпуск был опять же в Таиланде, потому что мы с женой брали в отпуск наших мам. Хотели отдохнуть вместе. И это вышло накладненько, скажем так, я немного не рассчитал. Но хотелось так сделать. Если у человека есть возможность и хорошие взаимоотношения, то почему нет, — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Тихий
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