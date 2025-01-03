Тихий: «По сей день вспоминаем с женой отпуск в Мексике»

Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, какой отпуск ему запомнился больше остальных.

— Были с семьей в Таиланде, отдыхали 2 недели на острове Пхукет. Жена с дочкой купались, загорали. А я тренировался. Пляжный отдых всем нравится — солнце, море. Да и для тренировок все условия есть.

— Пробовали дайвинг, плавание с акулами, что-то необычное?

— Нет, у меня еще дочка маленькая, не приспособлена к этому. Съездили слонов ей показали, обезьянок покормили и все. Маленькие дети уже от бассейна писаются, извиняюсь за французский. Так что этого всего достаточно.

— В каких странах побывали и какие показались оптимальными для отпуска?

— Из всех стран, что посетили с женой, больше всего по сей день вспоминаем Мексику. Супруга тогда была беременна, мать мне сказала: «Запомните момент, это ваш крайний совместный отпуск без детей». Понятно, что иногда родители оставляют ребенка родным и улетают, но в голове у тебя совсем другое происходит, когда ребенок появился. Так и получилось — потрясающая страна, мне очень понравилось. Море, пальмы, еда мексиканская. Было хорошо, — рассказал Тихий «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.