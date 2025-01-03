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Сегодня, 12:25

Тихий считает, что если в отпуске злоупотреблял свободным временем, на сборах будет тяжелее

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о том, как футболистам даются зимние сборы после отпуска.

— Насколько сложно входить в зимние сборы после отпуска?

— Зависит от многих факторов — от того, как футболист готовился в отпуске. Все люди разные. Если человек в отпуске злоупотреблял свободным временем, ему будет тяжелее. Если держал себя в форме и подходил профессионально, то будет немного полегче. Плюс зависит от тренера, у всех ведь тоже разный тренировочный процесс: кто-то с первого дня даст жару, кто-то плавно входит, — сказал Тихий «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дмитрий Тихий
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