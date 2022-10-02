Тихий считает, что «Химки» пропустили нелепые голы из-за своих ошибок

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, что думает о результате команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Со своих ошибок пропустили нелепые голы. Считаю, что не совсем по игре. Наверное, мы заслуживали ничьей.

Нам остается только работать, тренерский штаб верит в нас, как и мы в них. Думаю, у нас все будет хорошо», — цитирует Тихого Sport24.

«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.

В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».