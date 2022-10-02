Тихий считает, что «Химки» пропустили нелепые голы из-за своих ошибок

Сегодня, 12:11
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, что думает о результате команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
«Со своих ошибок пропустили нелепые голы. Считаю, что не совсем по игре. Наверное, мы заслуживали ничьей.
Нам остается только работать, тренерский штаб верит в нас, как и мы в них. Думаю, у нас все будет хорошо», — цитирует Тихого Sport24.
«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования