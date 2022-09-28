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28 сентября, 20:47

Тихий уверен, что «Химки» на правильном пути

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий после поражения от «Локомотива» (0:5) в Кубке России в интервью Sport24 высказался о выступлении команды в чемпионате страны.

Подмосковный клуб с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

—В начале сезона, после нескольких первых игр, казалось, что «Химки» как минимум будут в середине. Хорошим середняком. Прошла 1/3 чемпионата. Кажется, будто команда стала полярно другой. То есть будет бороться за выживание. Как ты это видишь?

— Я вижу это так, что как в начале сезона будет это, как ты сказал, «легким середняком». Я точно также это вижу. Просто для этого нужно время. Если вы помните, то два года назад первые 9-10 туров были тоже провальными. Потом мы заняли 8 место. Я уверен, что мы на правильно пути. И все будет хорошо.

Источник: sport24.ru
ФК Химки
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