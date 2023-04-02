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Сегодня, 13:08

Тихий заявил, что находится в стадии переговоров с одним российским клубом

Алина Савинова
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Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, где может продолжить свою карьеру.

— Я сейчас могу подписать контракт предварительный, но смогу играть только в новом сезоне, — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

— Варианты есть?

— Конечно. Сейчас все в стадии переговоров. Это российский клуб.

— Правильно понимаю, что вы хотите остаться в России?

— Да, у меня предпочтение остаться в России. Жду конкретные варианты, я открыт к предложениям.

— Заграничных вариантов нет?

— Пока нет.

Ранее стало известно, что Тихий расторг контракт с «Химками». За подмосковный клуб футболист выступал с зимы 2019 года, провел 106 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tihij-nahozhus-v-stadii-peregovorov-s-odnim-rossijskim-klubom/
Футбол
Дмитрий Тихий
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