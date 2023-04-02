Тихий заявил, что находится в стадии переговоров с одним российским клубом

Сегодня, 13:08
Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, где может продолжить свою карьеру.
— Я сейчас могу подписать контракт предварительный, но смогу играть только в новом сезоне, — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.
— Варианты есть?
— Конечно. Сейчас все в стадии переговоров. Это российский клуб.
— Правильно понимаю, что вы хотите остаться в России?
— Да, у меня предпочтение остаться в России. Жду конкретные варианты, я открыт к предложениям.
— Заграничных вариантов нет?
— Пока нет.
Ранее стало известно, что Тихий расторг контракт с «Химками». За подмосковный клуб футболист выступал с зимы 2019 года, провел 106 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.