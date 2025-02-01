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Сегодня, 20:58

Тихий заявил, что в ближайшее время определится с новой командой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, что сейчас ведет переговоры с потенциально новой командой.

В середине ноября 2024 года «Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним защитником по взаимному согласию сторон.

«Есть понимание по будущему, ведется кое-какой диалог, — цитирует Тихого «РБ Спорт». — Думаю, что в ближайшее время что-то решится. Команда из России или из зарубежья? Пока не могу сказать. «Урал» или «Черноморец»? Нет».

Тихий провел за «Пари НН» 26 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Ранее футболист играл за «Химки», «Факел», «Луч-Энергию» из Владивостока.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Тихий
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