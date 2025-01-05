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Судейство

Сегодня, 17:30

Тихий заявил, что ВАР не может гарантировать безошибочное судейство

Алина Савинова
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Бывший защитник «Пари НН» и «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о том, стало ли судейство хуже после введения ВАР.

«В каких-то моментах да, в каких-то нет. Потому что опять же трактовки, бла-бла-бла, постоянно меняющиеся правила. Было бы проще, если бы все было четко. Но тем и прекрасен футбол, эти эмоции, все разбирается. Даже такая машина как ВАР не может вам гарантировать, что будет без ошибок», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
Дмитрий Тихий
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