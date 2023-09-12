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Сегодня, 18:16

Тихонов хочет, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о конкуренции красно-белых с «Зенитом» в чемпионате России.

«Мы выигрывали все в 90-е, потом в нулевые — ЦСКА, сейчас «Зенит». Все идет волнами. Сейчас многое решают легионеры — посмотрите на Вендела, Клаудиньо. Малком ушел, они кое-что потеряли, без Вендела было тяжело. «Зенит» перестроился. «Спартак» никого не теряет, только приобретал, и хочется, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом», это для красоты чемпионата, для интриги важно. Не надо менять тренера. Хотя если бы была на матчах трибуна Б, которой очень не хватает на играх, ребята бы уже давно на разговор всех пригласили. «Спартак» при Абаскале показывал добротный футбол. Почему это сломалось и осталось местами, — следствие того, что нет стабильности», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-hochetsya-chtoby-spartak-konkuriroval-s-zenitom/
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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