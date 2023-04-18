Тихонов назвал Аленичева и Титова самыми яркими одноклубниками по «Спартаку»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кого считает самыми яркими из своих бывших одноклубников.

— Можете назвать своего самого яркого одноклубника? Может быть, нескольких?

— Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

— Чем они принципиально отличались от остальных футболистов?

— Они отлично понимали меня на поле.

— А самого яркого тренера можете выделить?

— Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них.

— Можете выделить лучший период в истории клуба?

— Лучший период был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали.

— А худший период в современной истории?

— Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат, — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру»

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, а позже вернулся в клуб в 2011 году и через несколько месяцев завершил карьеру.