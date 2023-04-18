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18 апреля, 23:17

Тихонов назвал Аленичева и Титова самыми яркими одноклубниками по «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кого считает самыми яркими из своих бывших одноклубников.

Можете назвать своего самого яркого одноклубника? Может быть, нескольких?

Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

Чем они принципиально отличались от остальных футболистов?

Они отлично понимали меня на поле.

А самого яркого тренера можете выделить?

Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них.

— Можете выделить лучший период в истории клуба?

Лучший период был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали.

— А худший период в современной истории?

— Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат, — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру»

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, а позже вернулся в клуб в 2011 году и через несколько месяцев завершил карьеру.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005091092_tihonov_nazval_hudshiy_period_v_sovremennoy_istorii_spartaka
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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