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Сегодня, 15:13

Тихонов назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, кого можно считать фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ в этом сезоне.

«Кто фаворит в борьбе за серебряные медали? Если сегодня обыграем «Ростов» — то «Спартак». Если команда будет с хорошим составом, то она может занять второе место. Если выиграет «Ростов», то красно-белым будет непросто. Сегодня очень серьезный матч для обеих команд. Если будет ничья, то она пойдет на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, «Спартак» одержит победу», — приводит слова Тихонова Sport24.

Игра «Спартак» — «Ростов» начнется в 19:30 мск. ЦСКА сыграет в гостях с «Ахматом» в 16:30. Обе игры пройдут 29 апреля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-vosmikratnyy-chempion-v-sostave-spartaka-nazval-favorita-v-borbe-za-serebryanyye-medali-rpl
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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