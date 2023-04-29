Тихонов назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, кого можно считать фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ в этом сезоне.

«Кто фаворит в борьбе за серебряные медали? Если сегодня обыграем «Ростов» — то «Спартак». Если команда будет с хорошим составом, то она может занять второе место. Если выиграет «Ростов», то красно-белым будет непросто. Сегодня очень серьезный матч для обеих команд. Если будет ничья, то она пойдет на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, «Спартак» одержит победу», — приводит слова Тихонова Sport24.

Игра «Спартак» — «Ростов» начнется в 19:30 мск. ЦСКА сыграет в гостях с «Ахматом» в 16:30. Обе игры пройдут 29 апреля.