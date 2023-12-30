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Сегодня, 13:57

Тихонов назвал Ивича тренером года в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов выбрал тренера года в РПЛ.

«Тренер года — Ивич. Потому что от «Краснодара» никто не ожидал, что может так выглядеть. Да, команда не всегда играет, как говорится, по-чемпионски. Но она стабильна, не проваливается. Может, после игр сборной «Краснодар» выдал плохой матч. А так практически ровно провел первую часть сезона», — приводит слова Тихонова Sport24.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608684-tikhonov-trener-goda-v-rpl-ivich-krasnodar-ne-igrayet-po-chempionski-no-on-stabilen
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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