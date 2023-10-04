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Сегодня, 16:07

Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата»: «Они решили сконцентрироваться на чемпионате»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» поражение самарского клуба от «Ахмата» (0:3) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Говорить напрямую, что «Крылья» специально вылетели из Кубка, нельзя. Об этом можно думать. Давайте посмотрим на состав и будем делать выводы. У «Крыльев Советов» сейчас очень хорошая, качественная игра, и команда выглядит здорово. Я думаю, что они решили сконцентрироваться на чемпионате. Да, они проиграли, но давайте смотреть на состав. Видимо тренерский штаб дал возможность выйти на поле футболистам, у которых мало игрового времени. Отсюда и результат», — сказал Тихонов «СЭ».

«Крылья Советов» занимают 4 место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Самарский клуб досрочно лишился математических шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

Андрей Тихонов
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
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