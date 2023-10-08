Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Пари НН»

Сегодня, 17:09
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и экс-главный тренер самарцев Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Пари НН» (0:2) в матче 11-го тура РПЛ.
«Нижегородцы были лучше в атаке и обороне. «Крылья» были не похожи сами на себя. На мой взгляд, основная причина их поражения — это победа над «Спартаком» в прошлом туре. Она чисто психологически превознесла «Крылья Советов» на высокий уровень, и на матч с «Пари НН» они выходили уже победителями», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
После 11 туров РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место. «Крылья Советов» идут на второй строчке с 21 очком.
В следующем, 12-м туре чемпионата России-2023/24 «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Зенитом» 22 октября. «Пари НН» в этот же день встретится со «Спартаком» в гостях.