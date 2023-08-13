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Сегодня, 10:22

Тихонов назвал призрачными шансы «Факела» в матче с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

«У чемпионов страны наметились вполне конкретные проблемы с доминированием после отъезда Малкома. Шлейфом еще идет психологическая уверенность, которую стало труднее подкреплять голами. Но у «Факела» дела пока совсем не ладятся, ноль очков в чемпионате, и здесь шансы их взять тоже крайне призрачны. Хозяева могут отвести душу по полной за все предыдущие обиды», — цитирует Тихонова Metaratings.

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдет на «Газпром Арене» 13 августа. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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