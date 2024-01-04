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Сегодня, 19:05

Тихонов назвал Романцева лучшим тренером в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает экс-наставника «Спартака» Олега Романцева лучшим тренером в своей карьере.

«Олег Иванович — непростой человек. Но сильные люди не могут обладать простым характером. Романцев — сильный спортсмен, личность, тренер. Поймите, управлять такой командой очень непросто. Тот «Спартак» ставил перед собой максимальные задачи. А жесткий характер позволял и позволяет Романцеву добиваться уважения. Это точно не рубаха-парень, открытый для всех. Когда ситуация того требовала, он мог становиться веселым, но при этом буквально за пять секунд был способен меняться. Первый тренер в каждого футболиста закладывает определенную базу, основы и азы. Я знаю многих исполнителей, которые считают своих детских тренеров самыми важными в карьере, но, на мой взгляд, главный специалист — тот, с которым начинаешь чего-то добиваться и выигрывать. У каждого свое видение, но для меня Олег Иванович — тренер номер один. При нем я стал известным футболистом, дорос до уровня сборной и признавался лучшим игроком года. Романцев — лучший тренер в моей карьере, это наставник-победитель и очень сложный человек», — приводит слова Тихонова RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и в 2011 годах. Всего за московский клуб он провел 265 матчей, забил 90 мячей и отдал 44 результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254162-tihonov-romancev-trener
Андрей Тихонов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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