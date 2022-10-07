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Сегодня, 20:47

Тихонов назвал «Сочи» и «Локомотив» приблизительно равными соперниками

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«Обе команды в последнее время играют неудачно, хоть «Локомотив» недавно и обыграл «Химки» со счетом 5:0, — приводит Metaratings.ru слова Тихонова. — Тем не менее, «железнодорожники», мягко говоря, не впечатляют. У «Локо» нет сейчас своей поставленной игры, которой клуб славился раньше. Команду бросает то в жар, то в холод. «Сочи» тоже не блещет результатами в последнее время, плюс сказывается потеря Юсупова. В данный момент это приблизительно равные соперники, но все-таки к победе ближе сочинцы, потому что играют дома».

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдет в субботу, 8 октября, начало — в 19:00 (мск).

После 11 туров «Сочи» (17 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (9 очков) — на 14-й строчке.

Источник: metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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