Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 29-го РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Спартак» провел неудачную серию матчей в последних турах, но победа над ЦСКА должна окрылить команду с новой силой. Тем более что до серебряных медалей рукой подать, и они позволят оценить сезон как вполне удачный и дать Абаскалю уверенность в продолжении работы. Да, удален Соболев, зато в порядке Промес и Николсон. И надо пользоваться тем, что у ЦСКА будет сложный выезд в Краснодар. Это верный шанс их обойти. «Пари НН» тоже очень мотивирован, им желательно выиграть оба оставшихся матча, чтобы гарантировать себе место в дивизионе. И они только что разгромили «Сочи». Но это несопоставимые на данный момент величины. У «Спартака» сейчас и азарт, и спортивная злость, и быстрые легкие ноги. Что не означает, что победа дастся ему легко, но все же он фаворит", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.