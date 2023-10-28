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Сегодня, 09:39

Тихонов не исключает крайне результативную ничью в матче «Ростова» и «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Ростов» против «Локомотива» — это всегда зрелищный и интересный футбол, думаю, тут тоже будет на что посмотреть. Железнодорожники не оставляют надежд пробиться в топ-3, и для этого им не хватает всего-то пары очков. Только вот набрать их может быть не так просто, ведь у себя дома ростовчане играют очень хорошо. Как правило, обе команды бодро начинают со старта, возможно, мы увидим большие тоталы уже в первом тайме. Так или иначе, мне кажется, что голов будет много, не исключено, что нас ждет крайне результативная ничья, либо даже победа «Ростова», в последнем матче желто-синие выглядели очень хорошо», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 12 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ne-isklyucaet-kraine-rezultativnuyu-nicyu-v-matce-rostova-i-lokomotiva/
Андрей Тихонов
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