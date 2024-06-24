Тихонов не уверен, что Промес нужен «Спартаку»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном возвращении форварда Квинси Промеса в расположение «Спартака».

«Квинси — очень хороший и полезный игрок, но сейчас не знаю, нужен ли он команде. Может, «Спартаку» нужно перестраиваться», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

24 июня появилась информация, что 32-летний футболист близок к возвращению в Россию.

В конце февраля 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, где проходил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения — оставление места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

14 февраля Окружной суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, а ранее, в 2023 году, форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.