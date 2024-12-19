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Сегодня, 07:38

Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров 2024 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов назвал лучших тренеров России по итогам 2024 года.

«Лучший тренер в России за 2024 год? Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова. «Локомотив» довольно неплохо идет, никто не ожидал, что команда так выстрелит, только лишь концовку смазали. Почему не выделил Семака? Я выделил Станковича», — цитирует «РБ Спорт» Тихонова.

После 18 туров в этом сезоне РПЛ «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Тихонов
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Футбол
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