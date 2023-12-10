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Сегодня, 11:20

Тихонов не ждет много голов в матче между «Рубином» и «Балтикой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Рубином».

«Рубин» одна из самых низовых команд в российском чемпионате, чье слабое нападение хорошо компенсируется бесхитростной, но эффективной защитой. При любой угрозе со стороны соперника практически весь состав казанцев мгновенно оказывается возле своих ворот, вскрывать такую оборону — занятие весьма неблагодарное. Именно поэтому «Рубин» уже несколько матчей кряду не пропускает больше одного мяча. «Балтика» также не блещет результативностью, в этом сезоне у калининградцев меньше всего голов", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 17 туров «Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Балтика» — на 15-м месте (13 очков).

Матч «Балтика» — «Рубин» пройдет 10 декабря. Начало в 19:45 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ne-zdet-mnogo-golov-v-matce-mezdu-rubinom-i-baltikoi/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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