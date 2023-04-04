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Тихонов: «Хочется увидеть матч «Спартак» — ЦСКА в FONBET Кубке России!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

— «Спартак» до перерыва и после — это разные команды?

— Потеря двоих — троих футболистов может сказаться. А когда потеря пяти... Еще и идет негатив в связи с поражениями и ничьими. Все это накладывается. Большая ответственность. Этот матч определяет движение «Спартака» в Кубке. Конечно, при поражении, красно-белые опустятся в Путь регионов. Но проигрывать не хочется. Хочется увидеть «Спартак» — ЦСКА в Кубке!

После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты красно-белые встречаются с «Уралом» в ответном матче FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась вничью.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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