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Сегодня, 15:34

Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах московской команды во второй части сезона.

«Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь: у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм — исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен — и игра не меняется. Очень мобильная полузащита — такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки — тройку меняешь, и качество не падает», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует с 42 очками.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-otsenil-shansy-spartaka-navyazat-konkurentsiyu-zenitu/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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