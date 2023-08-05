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Сегодня, 14:23

Тихонов отметил небольшое преимущество «Оренбурга» в домашней игре с «Уралом»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий матч «Оренбург» — «Урал» в 3-м туре РПЛ.

«Две уральские команды представляют из себя крепкие коллективы, всегда готовые дать бой любому сопернику. Так вышло у екатеринбуржцев с ЦСКА, хотя армейцы выглядели лучше. Так было и у «Оренбурга» со «Спартаком», где досадно упустили победный счет, а потом и ничью на самой ленточке. Равные в целом команды, но у хозяев есть небольшое преимущество», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч пройдет 5 августа и начнется в 17.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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