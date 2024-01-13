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Сегодня, 14:24

Тихонов ответил Дзюбе: «Я выигрывал чемпионств в составе «Спартака» восемь раз»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на обвинения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в лукавстве и заигрывании с фанатами красно-белых.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа с красно-белыми в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа на чемпионате мира.

«Дзюба обвинил меня в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы я перестали так делать? Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет», — приводит слова Тихонова Sport24.

Также Тихонов заявил, что Артему стоит соблюдать субординацию и сравнил их достижения в составе красно-белых: «Со «Спартаком» выиграть чемпионство — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611837-tikhonov-otvetil-na-obvineniya-dzyuby-sovetuyu-artemu-soblyudat-subordinatsiyu-ya-vyigral-rpl-8-raz-a-skolko-on
Андрей Тихонов
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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