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Сегодня, 13:30

Тихонов — о назначении Станковича: «Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Сколько в «Спартак» приходило тренеров? Кто из иностранцев себя проявил? Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству, но до него чемпионат начинал Дмитрий Аленичев, который команду собирал и готовил. «Спартак» — это определенная специфика. Разве Эмери был плохим тренером? Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась. Я не берусь сейчас судить, кто плохой, а кто хороший. Если бы «Спартак» назначил тренера уровня Моуринью, вопросов бы вообще не возникало. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Андрей Тихонов
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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