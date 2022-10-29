Тихонов поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом»

Экс-игрок «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ между краснодарским клубом и «Зенитом».

«Краснодар» показывает довольно качественную игру, не говоря уж о «Зените». Питерцы вообще выносят практически всех. Будет очень интересный матч, и если «Краснодар» попытается навязать свою игру — тогда он может зацепиться за очки в этой встрече. Но, повторюсь, «Зенит», конечно, на ходу, у питерцев практически нет травмированных игроков. И побеждать должен именно он", — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится завтра, 30 октября. Начало — в19.30 мск. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков, краснодарцы (24) идет на шестой позиции.