Тихонов поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом»

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Экс-игрок «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ между краснодарским клубом и «Зенитом».
«Краснодар» показывает довольно качественную игру, не говоря уж о «Зените». Питерцы вообще выносят практически всех. Будет очень интересный матч, и если «Краснодар» попытается навязать свою игру — тогда он может зацепиться за очки в этой встрече. Но, повторюсь, «Зенит», конечно, на ходу, у питерцев практически нет травмированных игроков. И побеждать должен именно он", — цитирует Тихонова Metaratings.ru.
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится завтра, 30 октября. Начало — в19.30 мск. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков, краснодарцы (24) идет на шестой позиции.
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