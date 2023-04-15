Тихонов: «Талалаев способен настроить игроков, моменты у «Химок» обязательно будут»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками».

«У обеих команд была очень неприятная и длинная безвыигрышная серия, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — У «Химок» она продолжается, тогда как «Крылья» прервали ее в прошлом туре в гостях у «Сочи». Команда постепенно восстанавливает атакующую игру после ухода в «Локомотив» своего лучшего бомбардира Максима Глушенкова. «Химки» уже позволили «Торпедо» догнать себя, очки терять больше нельзя. Если хотят остаться в высшем дивизионе, нужно отыгрывать четыре очка у «Факела». Через тур у них игра как раз с «Торпедо», так что шанс есть. В Самаре им, конечно, будет очень тяжело, но тут уже надо собирать в кулак всю волю и характер. Только что назначенный на пост главного тренера Андрей Талалаев способен настроить игроков как следует, и свои моменты у команды обязательно будут».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» располагаются 15-й строчке — 13 очков.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.