Тихонов: «Возможно, у «Сочи» получится местами обескуражить «Локо» своей смелой атакой»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи».

«Прекрасная возможность для идущего на всех парах «Локомотива» обойти в таблице «Сочи» и подняться на девятую строчку. Конечно, не это сейчас главная мотивация, и турнирной интриги здесь уже никакой нет, но «Локо» нужно доказывать самому себе на будущее, что он способен методично и систематически обыгрывать всех, кто попадется на рельсах. И «Сочи» не на что рассчитывать, кроме собственных сил и морального настроя. С уходом Бердыева команда под руководством Хохлова стала более атакующей, в прошлой игре немного подняли себе настроение с «Торпедо». Возможно, получится местами обескуражить «Локо» своей смелой атакой», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 8 мая и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент «Сочи» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. «Локомотив» с 32 очками расположился на строчку ниже.