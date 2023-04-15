Тихонов: «Матч «Ростова» с «Зенитом» — главная игра не только тура, но и всего чемпионата»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Пожалуй, это главный матч не только тура, но и всего чемпионата, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — Здесь, скорее всего, и решится судьба золотых медалей. В случае победы «Зенита» отрыв у него будет 12 очков, а за семь туров до конца это уже практически недосягаемое преимущество. В случае же победы ростовчан расстояние сократится до шести очков — а вот это уже очень реально наверстать. И вроде бы лидер чемпионата дает с собой играть, никакие двери наглухо не запирает, и «Ростов» в родных стенах мог бы дать бой, характер у команды есть. Но уж больно много потерь свалилось именно сейчас. Слишком много карточек нахватали с «Оренбургом». Из-за травм и дисквалификаций четыре игрока основы пропустят игру. У гостей будет отсутствовать лишь один бразильский защитник, заменить которого не составит труда. «Зенит» приедет биться за чемпионство, «Ростов» останется вторым, даже если проиграет».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.