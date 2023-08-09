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РПЛ

Сегодня, 16:35

Тихонов положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Бонгонда уже проявил себя, Медина забил гол в прошлом матче чемпионата, Рябчуку еще нужно время на адаптацию, но видно, что у футболиста хорошая левая нога. Он быстрый игрок. Трансферная кампания у «Спартака» хорошая», — сказал Тихонов «СЭ».

Этим летом «Спартак» подписал защитника Олега Рябчука («Олимпиакос», Греция), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и нападающего Тео Бонгонду («Кадис», Испания).

После 3 туров РПЛ «Спартак» с 9 очками лидирует в турнирной таблице. Также красно-белые возглавляют таблицу группы D пути РПЛ FONBET Кубка России с 6 очками в 2 играх.

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