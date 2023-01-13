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Сегодня, 18:55

Тихонов предположил, что Дуарте — хорошее приобретение для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход парагвайского центрального защитника Алексиса Дуарте в московский клуб.

«Дуарте 22 года, он был капитаном своей команды. У него хорошие данные, есть сильные и слабые стороны. Посмотрим, как он будет выглядеть. У Дуарте есть полтора месяца, чтобы адаптироваться к команде, к требованиям тренера. Парагвайцы очень неуступчивые и жесткие ребята. Сказать, что он в 22 года обладает огромным опытом нельзя. Адаптация в чемпионате ему будет нужна. Если «Спартак» пописал с Дуарте контракт до 2027 года, значит хотят, чтобы он как можно дольше оставался в команде. Возможно, он один из лучших центральных защитников Парагвая. Думаю, Дуарте — это хорошее приобретение», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

22-летний парагваец воспитанник «Серро Портеньо», он был капитаном парагвайского клуба. На его счету один мяч и три результативные передачи в 107 матчах за команду.

13 января стало известно, что 22-летний игрок подпишет с московским клубом контракт до июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-vozmozhno-duarte-horoshee-priobretenie-dlya-spartaka/
Андрей Тихонов
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