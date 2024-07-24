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Сегодня, 18:30

Тихонов предположил, что «Спартак» покупал Жозе, потому что руководство знало о намерении Соболева уйти

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.

— При этом клуб купил Виллиана Жозе, который до сих пор не может набрать форму...

— Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию.

— Раньше в таких ситуациях все критиковали Леонида Федуна. Ощущение, что с его уходом лучше точно не стало.

— Давайте будем смотреть по результатам. Все-таки я не в курсе того, что происходит внутри команды. А по результатам посмотрим и сравним потом. Надо оценивать глобально.

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.

Александр Соболев. «За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»? Тихонов — об отстранении форварда «Спартака»

Александр Соболев
Андрей Тихонов
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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