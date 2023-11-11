Тихонов предположил, что в матче «Зенит» — «Краснодар» на первый план может выйти дуэль Кассьерры и Кордобы

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил нападающих Матео Кассьерру из «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара» перед матчем 15-го тура РПЛ.

«Заочная дуэль Кассьерры и Кордобы может выйти на первый план, но до сих пор полагаю, что нападающий «Краснодара» — лучший центрфорвард лиги. Кордоба — это мощь, скорость, работа с мячом», — приводит RT слова Тихонова.

Он отметил, что по своим движениям Кордоба напоминает Артема Дзюбу, который тоже прекрасно цепляется за мячи.

«Кассьерра же — наконечник, человек штрафной площади и последнего касания», — добавил Тихонов.

Матч лидеров РПЛ «Зенит» (29 очков) — «Краснодар» (31 очко) пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.