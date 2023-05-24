Тихонов — о дисквалификации Соболева: «Закон есть закон, в нем все прописано»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал для «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать форварда красно-белых Александра Соболева на четыре игры за непристойный жест.

«Давайте будем исходить из буквы закона. Возможно, в матче с «Зенитом» когда была драка, их предупреждали, что будет ужесточение наказания. Закон есть закон. То, что прописано, то и нужно было ожидать. Дали четыре игры. Посмотрим, что будет дальше. Как я оцениваю поведение Соболева? Как я могу оценивать, если есть закон, если все это прописано?» — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА (2:1) Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых прямую красную карточку.