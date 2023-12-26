Тихонов рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для чемпионства

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов назвал «Краснодар» лучшей командой первой половины сезона и высказал мнение о шансах «быков» удержать первое место.

«В первой части чемпионата лучшая команда — «Краснодар», потому что идет на первом месте. Они очень хорошо провели часть турнира до зимней паузы. Стабильно, ровно, поэтому они первые. Потому что и у «Зенита» были спады, и у ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов». Перспективы «Краснодара»? Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником, как они хотят, думаю, они в состоянии оказать давление на «Зенит», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).