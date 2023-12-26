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Сегодня, 18:16

Тихонов рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для чемпионства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов назвал «Краснодар» лучшей командой первой половины сезона и высказал мнение о шансах «быков» удержать первое место.

«В первой части чемпионата лучшая команда — «Краснодар», потому что идет на первом месте. Они очень хорошо провели часть турнира до зимней паузы. Стабильно, ровно, поэтому они первые. Потому что и у «Зенита» были спады, и у ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов». Перспективы «Краснодара»? Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником, как они хотят, думаю, они в состоянии оказать давление на «Зенит», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-607584-tikhonov-rasskazal-chto-nuzhno-sdelat-krasnodaru-dlya-chempionstva
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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