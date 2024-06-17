Тихонов рассказал, в чем никто не мог сравниться с Цымбаларем

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии «СЭ» поделился воспоминаниями об игре Ильи Цымбаларя. Сегодня, 17 июня, ему могло исполниться 55 лет.

«Цымбаларь был очень сильной личностью и на футбольном поле и за его пределами. В «Спартаке» ему не было равных по технике работы с мячом. Кроме того, он великолепно играл левой ногой», — сказал Тихонов «СЭ».

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Константин Передерий