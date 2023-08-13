Тихонов считает, что ЦСКА будет доминировать над «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи».

«Армейцы потерпели поражение в Кубке от «Факела» — подвела реализация, но в чемпионате после осечки в первом туре с «Уралом» взяли себя в руки и уверенно наколотили «Локо» четыре мяча, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — Тогда как «Сочи» стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах. Что закономерно выльется в доминирование ЦСКА на своем поле».

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке — 3 очка.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет сегодня, 13 августа. Начало встречи — 20.00 мск.