Тихонов считает, что ЦСКА одержит победу на классе в матче с «Крыльями»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 8-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«У «Крыльев» появилось много молодых, сильных игроков. Да, команда еще не сыгранная, выступает нестабильно, но создает много моментов, а иногда и неплохо забивает — чего стоит один только матч с «Факелом». Думаю, ЦСКА на классе сможет одержать победу, однако гости забивают минимум один гол уже пять матчей подряд, поэтому и в Москве хотя бы раз отличатся», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.