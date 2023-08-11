Тихонов считает, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи».

«ЦСКА продолжает удивлять. Армейцы очень нестабильно выступают. Сначала показали отличную игру с «Локомотивом», затем проиграли «Факелу». Наверное, это связано с проблемами с составом и большим количеством травмированных игроков. Но красно-синие играют дома, поэтому должны обыгрывать «Сочи». Думаю, что будет много опасных моментов, так как обе команды мотивированны, но забьет только ЦСКА», — приводит слова Тихонова RT.

Игра между командами на «ВЭБ Арене» пройдет в воскресенье, 13 августа, и начнется в 20.00 мск.