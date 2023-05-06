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Сегодня, 10:45

Тихонов считает, что дома «Химки» могут воспользоваться быстрыми контратаками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Динамо».

«Встречаются две команды, потерпевшие серьезные неудачи в прошлом туре. «Химки» крупно уступили «Локомотиву», а динамовцы неожиданно проиграли дома «Факелу», в котором на тот момент уже было принято решение об увольнении тренера. В принципе у «Химок» такой календарь оставшихся матчей, что будет очень трудно зацепить там какие-либо очки. У «Динамо» в этом плане и шансов побольше, и турнирных перспектив. Да и в целом состав все-таки мощнее. Москвичи будут фаворитами в этом матче, но груз поражения аутсайдеру в прошлой игре может давить и вызывать неуверенность в своих силах. Дома «Химки» могут этим воспользоваться за счет быстрых контратак», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Химки» — «Динамо» пройдет 6 мая. Начало — в 14:00 по мск.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Химки» — 15-е (17 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-doma-ximki-mogut-vospolzovatsya-bystrymi-kontratakami/
Андрей Тихонов
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