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Сегодня, 16:46

Тихонов считает, что матч с «Торпедо» будет психологически важен для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Я думаю, что «Спартак» когда-то должен начать выигрывать, наверное, сейчас самый хороший момент. Потому что «Спартак» играет с командой, которая не борется за медали, «Торпедо» борется за выживание, каждое очко для команды на вес золота, а три — большая победа. Я думаю, что «Спартаку» будет довольно непросто, Георгия Джикии, Квинси Промеса, Александра Соболева не будет, у команды есть определенные проблемы, но я думаю, что скамейка, которая есть, вполне может обыграть «Торпедо». Если «Спартак» хочет бороться за второе место, то нужно обязательно выигрывать. Уже ЦСКА подошел на расстояние одного очка, команда отстает от «Ростова». Если «Спартак» так дальше будет продолжать, то, конечно, может и в тройку не попасть. Поэтому это очень важная игра, в первую очередь для психологического состояния, посмотреть, куда дальше будет двигаться «Спартак», — приводит слова Тихонова ТАСС.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17528271
Андрей Тихонов
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