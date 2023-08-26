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Сегодня, 16:25

Тихонов считает, что «Пари НН» и «Ростов» смогут забить друг другу в шестом туре РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями в преддверии матча 6-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом».

«У «Ростова» серьезные проблемы в защите, очень много пропускает, уже и пять влетело от «Крыльев», и четыре от «Сочи». Отвечать своими голами тоже пока получается с трудом. У «Пари НН» также вышел удар по самолюбию в прошлой игре, где нижегородцы неожиданно уступили «Факелу». Но именно в поединке с ростовчанами есть шанс вырулить из пике и показать удовлетворительный результат — ничью. На большее рассчитывать тяжело, а вот по одному голу в вязкой, неуступчивой игре — самое то», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент ростовчане занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России (7 очков). Команда из Нижнего Новгорода идет на 14-й строчке (4 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-schitaet-chto-pari-nn-i-rostov-smogut-zabit-drug-drugu-v-6-m-ture-rpl-277189/
Андрей Тихонов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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