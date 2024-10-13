Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Тихонов считает, что пиво после матча идет на пользу футболистам: «Водой не восстановишься. Никто же водку и винище не пьет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось. Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно. Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу. Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть. Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры — нормально», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее Глушенков в интервью признался, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.

Андрей Тихонов
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Сегодня
Вчера
Неделя