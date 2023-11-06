Тихонов считает, что «Рубину» по силам одержать победу над «Уралом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов поделился мыслями о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».

«Хорошая возможность для «Рубина» поправить свое положение в чемпионате — «Урал» сейчас находится на спаде и раздает очки всем подряд, даже «Сочи» смог забить им четыре мяча. Гончаренко — неплохой тренер, уверен, он еще придумает, как вытащить команду из кризиса, однако сейчас расклады явно не в его пользу. Конечно, казанцы вряд ли смогут повторить успех южан, однако им вполне по силам одержать хоть и минимальную, но победу. Вероятнее всего, забив один гол, «Рубин» начнет сушить игру», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет в понедельник, 6 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент «Урал» с 16 очками идет на 11-й позиции в РПЛ. «Рубин» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже в турнирной таблице.