Тихонов считает, что «Сочи» будет играть увереннее «Ахмата» в матче 3-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий матч «Сочи» — «Ахмат» в 3-м туре РПЛ.

«Ахмат» пока без очков, два домашних поражения подряд. Хотя что это было в матче с ЦСКА, до сих пор непонятно. В любом случае это удар по моральному духу команды, тогда как у «Сочи» плановые победы и плановые поражения — своего рода стабильность. Дома команда Хохлова должна чувствовать себя чуть увереннее. Хотя и грозненцы явно будут бороться, ведь подвал таблицы — непривычное для них место", — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

«Сочи» примет «Ахмат» 20 августа. Начало — в 20.00 мск.