Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Тихонов считает, что «Сочи» может воспользоваться подавленным настроением «Ахмата»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».

«Ахмат» уверенно взбирался наверх, но неожиданно оступился в Воронеже в прошлом туре. При этом нахватав уйму желтых карточек. Теперь состав на игру с «Сочи» будет неполным. Южане же лишились Курбана Бердыева, которому дали поработать совсем недолго. Выстроенной игры тут ожидать не приходится. Одна надежда на лидеров команды, индивидуальное мастерство и везение. Вряд ли это станет весомым аргументом против сплоченных грозненцев, но подавленным настроением после «Факела» тоже можно воспользоваться», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Сочи» — «Ахмат» пройдет 23 апреля. Начало — в 16:30 по мск.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-soci-mozet-vospolzovatsya-podavlennym-nastroeniem-axmata/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Терехин считает, что «Зенит» обыграет «Динамо» со счетом 2:1
Орещук поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»
Тихонов заявил, что происходящие со «Спартаком» вызывает недоумение
Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»
Данни считает «Зенит» фаворитом матча против «Динамо»
«Химки» — «Торпедо»: Лысцов и Кутепов в выйдут с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Данни считает «Зенит» фаворитом матча против «Динамо»

Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»