Тихонов считает, что «Сочи» может воспользоваться подавленным настроением «Ахмата»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».

«Ахмат» уверенно взбирался наверх, но неожиданно оступился в Воронеже в прошлом туре. При этом нахватав уйму желтых карточек. Теперь состав на игру с «Сочи» будет неполным. Южане же лишились Курбана Бердыева, которому дали поработать совсем недолго. Выстроенной игры тут ожидать не приходится. Одна надежда на лидеров команды, индивидуальное мастерство и везение. Вряд ли это станет весомым аргументом против сплоченных грозненцев, но подавленным настроением после «Факела» тоже можно воспользоваться», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Сочи» — «Ахмат» пройдет 23 апреля. Начало — в 16:30 по мск.