Тихонов считает, что «Сочи» может забить 2-3 гола «Рубину»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«У «Сочи» наконец-то случаются хоть какие-то успехи, в последних играх южане неплохо забивают и вполне способны показать конкурентный матч с «Рубином». Конечно, оборона у «Сочи» по-прежнему оставляет желать лучшего. Не исключено, что они пропустят уже в начале первого тайма, и только после этого проснутся, начнут сами создавать моменты. Учитывая результаты матча с «Динамо», хозяева вполне могут забить два-три гола, если будут достаточно сконцентрированы на результате и не будут поддаваться эмоциям», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» — 10-й (19 очков).