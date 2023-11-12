Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:46

Тихонов считает, что «Сочи» может забить 2-3 гола «Рубину»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«У «Сочи» наконец-то случаются хоть какие-то успехи, в последних играх южане неплохо забивают и вполне способны показать конкурентный матч с «Рубином». Конечно, оборона у «Сочи» по-прежнему оставляет желать лучшего. Не исключено, что они пропустят уже в начале первого тайма, и только после этого проснутся, начнут сами создавать моменты. Учитывая результаты матча с «Динамо», хозяева вполне могут забить два-три гола, если будут достаточно сконцентрированы на результате и не будут поддаваться эмоциям», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» — 10-й (19 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-scitaet-cto-soci-mozet-zabit-2-3-gola-rubinu/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
1
Обсудить
Читайте также
Павлович проиграл Аспиналлу за временный титул чемпиона на турнире UFC 295
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области
Аэропорт Внуково вводил временные ограничения на полеты
Павлович проиграл Аспиналлу в бою за временный пояс UFC
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Орлов не согласился с Аршавиным и назвал лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар» Сперцяна
«Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна». Мнение Орлова
«Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Оренбург». Онлайн-трансляция матча
Радимов: «Встреча «Динамо» и «Оренбурга» может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды»
Мостовой — о «Краснодаре»: «Не случайно они на первом месте еще идут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Спартак» — «Ростов», «Динамо» — «Оренбург» и другие матчи 15-го тура

Орлов не согласился с Аршавиным и назвал лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар» Сперцяна