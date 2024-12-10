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Сегодня, 18:15

Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство: «Зимняя пауза станет проверкой для команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о шансах красно-белых на чемпионство по итогам текущего сезона.

«Кому-то пауза идет на пользу, а кому-то — нет. Как раз это и будет хорошей проверкой для «Спартака». Если красно-белые весной начнут играть хотя бы приблизительно так, как они играли в концовке первой части, то будут претендентами на титул вместе с «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал Тихонов «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

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Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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